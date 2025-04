Prima pagina Gazzetta su Milan-Inter di Coppa Italia: "Derby elettrico"

vedi letture

Il Bologna vede la finale di Coppa Italia. Dopo aver dominato l'Empoli per 3-0 firmato doppietta Dallinga e il solito Orsolini, dopo 51 anni i rossoblù vedono la finalissima e Vincenzo Italiano la possibilità di prendersi la rivincita per le famosissime tre finali perse con la Fiorentina. Ma stasera va in scena un'altra pagina della competizione, l'altra semifinale attesissima di Milan-Inter.

"Derby elettrico", riassume La Gazzetta dello Sport in prima pagina: Sergio Conceiçao ci riprova con Leao, un altro trofeo per dire addio; Simone Inzaghi deve spezzare una maledizione che va avanti con i rossoneri da questa stagione per tenere vivo il sogno Triplete. La stracittadina d'andata è in programma questa sera, ore 21:00, a San Siro. Il secondo atto tra le due milanesi andrà in scena invece il 23 aprile.

Intanto spunta un'indiscrezione sulla Juventus che suggerisce una pista privilegiata per mettere le mani su Sandro Tonali, la carta Douglas Luiz, si legge in taglio basso a sinistra. Un colpo che infiammerebbe il mercato e che provocherebbe qualche mal di pancia al Milan e ai tifosi rossoneri. Poi viene proposto un focus sui pagamenti dovuti agli agenti: 226 milioni dai club di Serie A e spese da capogiro per siglare determinati colpi. E tra tutte la Juventus ha il conto più alto.