Prima pagina Gazzetta sull'Inter: "Conte arriviamo"

"Indietro tutta". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si è soffermata sul ko subito dal Milan a Firenze. Il Diavolo è stato punito per 2-1 dai gigliati, salvati anche da un super De Gea che ha neutralizzato due calci di rigore a Theo Hernandez e Abraham. Per i viola a segno Adli e Gudmundsson mentre ai rossoneri non è bastato il gol del momentaneo 1-1 firmato da Pulisic.

INTER - Spazio dedicato anche all'Inter, che al termine della settima giornata si è preso il secondo posto in solitaria con due lunghezze di distacco dal Napoli. I nerazzurri infatti hanno sfruttato non solo il ko subito dal Milan ma anche il mezzo passo falso della Juventus, che non è andata oltre l'1-1 contro il Cagliari all'Allianz Stadium.