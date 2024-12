Prima pagina Il Giornale: "Giocatore non in idoneo in Serie A? La Procura apre un'inchiesta"

"Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio". Quando le parole di Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio e specialista in cardiologia e medicina dello sport, hanno fatto il giro del web e raggiunto appunto le orecchie della Procura.

"In Serie A giocatore non idoneo? La Procura apre un'inchiesta", intitola in taglio alto stamane Il Giornale. Nel frattempo il giorno stesso il dottor Pulcini ha smentito la dichiarazione circolata.