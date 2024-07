Prima pagina Il Mattino: "Hermoso sceglie il Napoli con un caffè social: un'altra roccia in difesa"

"Hermoso sceglie il Napoli con un caffè social: un'altra roccia in difesa. Con Marin e Buongiorno" scrive così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino parlando del calciomercato azzurro. Spazio anche alla situazione ancora in bilico del capitano: "Castel Volturno. Inizia l'era Conte. Caso Di Lorenzo: il capitano ha ancora dubbi". Di seguito la prima pagina integrale.