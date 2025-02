Prima pagina Il Mattino in vista della gara con l'Udinese: "L'oro di Napoli"

Il Napoli vuole allungare in vetta alla classifica. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo questa sera contro l'Udinese per cercare i tre punti con l'obiettivo di tenere a distanza l'Inter seconda in graduatoria. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "L'oro di Napoli".