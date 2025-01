Prima pagina Il Roma: "10 e lode alla conferenza di Conte. Un altro si sarebbe tirato indietro"

L'edizione odierna de Il Roma dedica spazio al Napoli in prima pagina. Il quotidiano apre con le parole di Antonio Conte in conferenza stampa: "Kvara vuole andare via". Poi si legge ancora: "Dieci e lode alla conferenza del tecnico. Qualche altro si sarebbe tirato indietro".

