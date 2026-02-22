Prima pagina

Il Roma in taglio alto: "A Bergamo senza McTominay"

Il Roma in taglio alto: "A Bergamo senza McTominay"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"A Bergamo senza McTominay". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma, per quanto riguarda lo sport. In taglio alto si parla del big match di oggi contro l'Atalanta, raccontando il secondo forfait di fila dello scozzese e la scelta di Conte per sostituirlo: giocherà Alisson Santos.