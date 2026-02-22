Prima pagina

Il gioco di parole di Tuttosport: "Juve, Como profondo"
di Pierpaolo Matrone

"Juve, Como profondo". Con questo gioco di parole Tuttosport apre l'edizione odierna, titolando così in prima pagina. Fabregfas domina anche senza Nico Paz - si legge - e per Spalletti arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: i tifosi stavolta contestano. Di spalla spazio anche all'Inter: "Due angoli, due gol. L'Inter passa a Lecce. Bastoni, che fischi!".