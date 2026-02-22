Prima pagina
Il gioco di parole di Tuttosport: "Juve, Como profondo"
"Juve, Como profondo". Con questo gioco di parole Tuttosport apre l'edizione odierna, titolando così in prima pagina. Fabregfas domina anche senza Nico Paz - si legge - e per Spalletti arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: i tifosi stavolta contestano. Di spalla spazio anche all'Inter: "Due angoli, due gol. L'Inter passa a Lecce. Bastoni, che fischi!".
Copertina Valentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città" di Daniele Rodia
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
