KK - Mercoledì lo staff di Conte in Abruzzo: il motivo. E le date possono cambiare

A luglio comincerà ufficialmente la prossima stagione. Prima il raduno a Castel Volturno, poi l'11 luglio la partenza per Dimaro, dove la squadra resterà fino al 22 luglio e poi dal 25 al 10 agosto, secondo le comunicazioni ufficiali, il Napoli dovrebbe vivere il ritiro di Castel di Sangro. E proprio sul ritiro di Castel di Sangro arrivano novità, riportate da Radio Kiss Kiss Napoli.

Mercoledì tutto lo staff di Conte andrà in Abruzzo per i sopralluoghi nelle strutture che ospiteranno il Napoli. Possibile un albergo molto vicino al Patini, almeno per lo staff. Il Napoli, inoltre, sta provando a spingere per anticipare di un giorno sia l'arrivo che la partenza, spostando quindi le date: dal 24 luglio al 9 agosto, attendendo il calendario di Coppa Italia. Ma il 24 luglio la Salernitana sarà ancora in ritiro in Abruzzo, andrà via quel giorno, e per questo il Prefetto non vorrebbe permettere l'anticipazione dell'inizio del ritiro del Napoli.