KK - Osimhen in arrivo a Roma: è atteso a Villa Stuart per gli esami

"Osimhen sta per atterrare a Roma, poi subito direzione Villa Stuart per gli esami strumentali. Hysaj positivo al covid resta in Albania per 10 giorni in isolamento fiduciario", così su twitter la radio ufficiale del club partenopeo, Kiss Kiss Napoli, ha aggiornato la situazione di Victor Osimhen che continueremo a raccontarvi nelle prossime ore.