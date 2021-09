KKN - Ospina rientrerà venerdì sera: organizzazione charter in corso d'accordo con la Juve

Il Napoli di comune accordo con la Juventus sta organizzando un charter per far rientrare David Ospina e Juan Cuadrado dal Sudamerica per tempo in vista del big match di sabato prossimo. Come confermato da Radio Kiss Kiss Napoli, il portiere colombiano dovrebbe tornare in Italia venerdì sera e sabato sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida coi bianconeri.