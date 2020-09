KKN - Probabile stiramento per Insigne: ecco i possibili tempi di recupero

Per Lorenzo Insigne si attenderanno gli esami strumentali che saranno effettuati prossimamente per capire nel dettaglio i tempi di recupero. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che si potrebbe trattare di uno stop di un mesetto circa. Probabilmente stiramento per il capitano del Napoli, in attesa degli imminenti test fisici approfonditi.