Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "C'è tutta l'Italia"

"C'è tutta l'Italia". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport dedicato a Sinner e al Volley femminile. Il taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è dedicato al calcio e alla Nazionale italiana che domani sera sfiderà Israele nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Il quotidiano ha intervistato il ct campione del mondo 2006 Marcello Lippi che ha palare di Gennaro Gattuso. Questo il titolo: "Gattuso mi somiglia, speriamo abbia la mia fortuna".