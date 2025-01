Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inter e Napoli, scatto Scudetto"

Subito Rashford. Milan fermato dal Cagliari, il club ai ripari": apre così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento al pareggio dei rossoneri di ieri sera ed alla mossa di mercato che può far svoltare il Diavolo. "Un gol non basta. Maignan sbaglia. Si accelera per l'inglese", si legge ancora sul quotidiano.

Per le partite di oggi, occhi su Inter e Napoli: "Scatto Scudetto. Inzaghi a Venezia per cancellare Riad. Conte contro il Verona: 'Che delusione Kvara'". Riguardo al pari della Juventus invece: "Il Toro inguaia Motta. Bel derby granata, 12° pari Juve. Cairo: 'Spirito giusto'. Tecnico bianconero sotto tiro".