Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Lukaku, il Napoli si muove. Offerta da 30mln"

L'affare Pierre Kalulu in bianconero può sbloccare il mercato. "Juve-Milan, che giro", intitola in prima pagina de La Gazzetta dello Sport: la 'Signora' prende il difensore francese e Koopmeiners si avvicina, mentre i rossoneri sul piatto hanno anche Chiesa, Milik e Saelemaekers. Intanto Alvaro Morata scalda il motore per il debutto contro il Monza nel trofeo 'Berlusconi'.

Lato Inter, Lauto Martinez ha rinnovato ufficialmente con l'Inter fino al 2029 e la dirigenza nerazzurra riapre una pista per un attaccante. Il Napoli invece mette sul piatto 30 milioni per Lukaku, a fondo pagina poi l'anticipazione della Supercoppa UEFA tra Real Madrid e Atalanta da parte di Sacchi.

Juventus-Milan - Kalulu bianconero. Che giro

Inter - Lautaro: rivinco io

Napoli - Un'offerta da 30 milioni per Lukaku

Supercoppa UEFA - Sacchi: "Gasp da impresa, ma Carletto ha reso saggi tutti i suoi campioni"