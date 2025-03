I lettori di Tuttonapoli ci credono: per il 60% il Napoli può ancora vincere lo Scudetto!

Sette partite, una sola vittoria. Il Napoli sta attraversando un periodo complicato, con cinque pareggi che hanno rallentato la corsa degli azzurri e permesso all'Inter di volare a +3 in classifica. Dopo l'entusiasmante inizio di stagione, la squadra ha perso brillantezza e, soprattutto, punti preziosi nella lotta al vertice. I tifosi partenopei, da sempre appassionati e ambiziosi, continuano a sostenere la squadra, ma la domanda sorge spontanea: credono ancora nello scudetto?

Per i lettori di TuttoNapoli non c'è dubbio: il Napoli può vincere lo scudetto! Dal sondaggio proposto in settimana sul nostro sito web, più del 60% dei votanti crede ancora nel quarto tricolore. Non sarà certamente facile, ma i recenti risultati negativi non hanno mosso l'opinione della piazza che resta compatta e pronta a sostenere i calciatori in questo finale di stagione. In calce i risultati del sondaggio: