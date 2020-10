Mediaset - Procura Figc a Castel Volturno: filtra una voce dal Napoli

La Procura della Figc ha effettuato una visita di controllo nel centro tecnico del Napoli a Castel Volturno. L'ispezione, spiegano fonti qualificate del club azzurro, è avvenuta stamattina e non è da ritenersi legata al caso del match non giocato contro la Juve. Si tratta di una procedura di routine della Federcalcio per verificare che tutte le procedure sanitarie per il Covid19 vengano rispettate nel ritiro "bolla" del gruppo di Gattuso. Lo riferisce Sportmediaset.