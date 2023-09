I napoletani e la superstizione: il divertente episodio raccontato da Lobotka

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Forbes in cui ha anche svelato un curioso aneddoto.



È vero che i napoletani sono molto superstiziosi?

"Ad esempio, quando passa a qualcuno una saliera, devi prima metterla sul tavolo e poi lasciare che qualcun altro possa prenderla. Non passa di mano in mano, porta sfortuna. Me lo fece notare un amico una volta quando gli dissi: dammelo normalmente... (sorride, ndr)".