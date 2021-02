Rai - Il Napoli aveva un piano (saltato) per Osimhen: ad oggi doveva avere 25' nelle gambe

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è l'unica squadra che da ottobre non ha una settimana tipo. La Juventus l'ha avuto, l'Inter sette, la Roma quattro. Il Napoli dunque non si è mai allenato e a causa dell'emergenza ha dovuto giocoforza recuperare, spremendoli oltremisura, calciatori che non andavano subito recuperati. Osimhen, ad esempio, aveva bisogno di un mese prima di tornare in campo. Il Napoli aveva programmato una serie di staffette atletiche e didattiche per portarlo a 20-25 minuti di gioco nella gara di ritorno col Granada e non prima. Invece non è stato possibile".