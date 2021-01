Rai - Osimhen, possibile convocazione per Verona: le ultime

Non è escluso che Osimhen - da ieri negativo al tampone - possa essere convocato per Verona. A dirlo nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è il giornalista Rai Ciro Venerato: "Ovviamente - dice - nel caso, sarà solo per tornare n gruppo, mentre per il ritorno in campo si potrebbe aspettare lo Spezia" le sue parole.