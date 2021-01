Rai - Osimhen sta per guarire, Napoli ottimista: svelati i tempi di recupero

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Da Castel Volturno mi dicono che Osimhen sta per guarire. Il Napoli conta di averlo per i primi di febbraio. Tra 15-20 giorni il calciatore potrebbe anche tornare ad allenarsi per recuperare in vista di febbraio. C'è grande ottimismo per il suo recupero" ha concluso Venerato.