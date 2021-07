Repubblica - Crisi economica, ADL cerca nuovi antidoti: una battaglia è alle porte

Oltre alla riduzione del monte ingaggi, Aurelio De Laurentiis ha in mente delle nuove idee per far fronte ai costi di gestione del club. Nella sua edizione odierna, Repubblica illustra il piano del patron azzurro: “Per tamponare l’emergenza economica causata dal Covid e dalla mancata qualificazione per la Champions League. Il presidente cerca nuovi antidoti alla crisi economica. Le maglie autoprodotte dal club e griffate da Armani (EA7) saranno pronte per metà agosto. L’altra battaglia è per iniziare il campionato con gli stadi aperti, in primis ai vaccinati. Il pressing sul Governo sarà forte”.