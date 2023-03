Repubblica - Euro 2032, svelate le città candidate per ospitare le gare: c’è anche Napoli

La FIGC, ottenuto il via libera dalla Commissione Senato, prepara la candidatura dell'Italia per Euro 2032.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La FIGC, ottenuto il via libera dalla Commissione Senato, prepara la candidatura dell'Italia per Euro 2032. L'edizione online di Repubblica svela la lista completa delle città scelte per ospitare le gare degli Europei: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Barie Palermo.