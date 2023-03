Repubblica - Italia-Mancini, idillio finito: ora al ct pensa il PSG, suggestione Tottenham

L'idillio tra Roberto Mancini e la Nazionale è finito secondo quanto scrive oggi La Repubblica, nella sua edizione online

L'idillio tra Roberto Mancini e la Nazionale è finito secondo quanto scrive oggi La Repubblica, nella sua edizione online: le alternative promosse titolari hanno deluso il ct, che ne ha censurato pubblicamente il secondo tempo di Malta e dopo la mancata qualificazione al Mondiale il rapporto con l'azzurro non è più forte come è stato in tutto il periodo pre e post-Europeo. Il futuro del tecnico marchigiano può essere lontano dal nostro paese, ma difficilmente al Tottenham, dove ha appena lasciato un altro italiano come Conte: più probabile che al ct campione d'Europa pensi il PSG, alle prese con l'ennesimo fallimento europeo.