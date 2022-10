Sky conferma: "Si spera nel rientro di Anguissa per la Roma, ma c'è doppia ipotesi"

Per Anguissa sospiro di sollievo, l'infortunio è serio ma non è così grave, i tempi di recupero sono stimati in una decina di giorni

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Per Frank Anguissa sospiro di sollievo, l'infortunio è serio ma non è così grave, i tempi di recupero sono stimati in una decina di giorni. Anche la redazione di Sky Sport spiega che la speranza del Napoli è di rivederlo in campo il 23 ottobre con la Roma ma se non dovesse farcela allora potrebbe tornare il 26 coi Rangers in Champions o il 29 al Maradona contro il Sassuolo.