Sky - Dal pranzo di squadra al rinnovo di Gattuso: settimana perfetta fino alla positività di Fabian

La vittoria a Udine, il passaggio del turno in Coppa Italia, il pranzo di squadra e la firma imminente sul contratto di Rino Gattuso: questa settimana ha prodotto le giuste condizioni per esprimersi al meglio contro la Fiorentina, almeno fino alla positività di Fabian Ruiz. Per il Napoli questa sfida è un'altra occasione per dare un senso netto al proprio percorso. Questo match con i viola sarà l'ennesima occasione per gli azzurri al termine di una settimana con tante buone notizie da non sprecare. A riportarlo è Sky Sport.