Sky - Gattuso ha scelto il modulo: due ballottaggi per l'Atalanta

Rino Gattuso ha scelto il 4-2-3-1 anche per la partita con l'Atalanta. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui l'allenatore azzurro ha ancora qualche dubbio da sciogliere, avendo qualche perplessità circa la tenuta di Tiemoué Bakayoko: è più probabile che giocherà Stanislav Lobotka e l'ex Milan venga tenuto come alternativa da mandare in campo a gara in corso. Piccolo tete-à-tete anche tra Elseid Hysaj e Mario Rui: l'albanese è in vantaggio.