Sky - Gattuso ritroverà due azzurri col Cagliari, ma non Ospina: Meret ancora dal 1'

Meno tre a Napoli-Cagliari ed è già tempo di ipotizzare la formazione che Rino Gattuso potrebbe scegliere per sfidare il collega Leonardo Semplici. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Manolas e Fabian Ruiz torneranno titolari, rispettivamente accanto a Koulibaly e Demme. In porta ci sarà ancora Meret, visto che Ospina lavora ancora a parte ed è in dubbio anche solo per la panchina. Per il resto bisognerà attendere i prossimi allenamenti.