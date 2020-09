Sky - Infortunio Insigne: esami in corso, si teme stop di 3 settimane

Lorenzo Insigne ha dovuto lasciare il campo per infortunio al 20' di Napoli-Genoa. Per il capitano del Napoli si teme un problema muscolare che lo potrebbe tenere fuori per 3 settimane. In questi minuti Insigne sta svolgendo gli esami strumentali del caso. Lo riporta sul proprio sito il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.