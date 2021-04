Sky - La probabile formazione dell'Inter: Hakimi e Darmian dal 1'

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato sul suo sito le ultime sulla formazione dell'Inter, che oggi sfiderà il Napoli al Maradona. Conte, si affida come al solito al 3-5-2 con gli stessi interpreti. Handanovic in porta, quindi. Difeso da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Out Vidal e Kolarov: il primo ha un fastidio al ginocchio, il secondo un problema alla schiena. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic ed Eriksen supportati sugli esterni da Hakimi, a destra, e Darmian a sinistra. In avanti il tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez. Sanchez può partire dalla panchina.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte