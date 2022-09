Sky - Le probabili scelte di Spalletti per il Torino: spazio a Zerbin se Lozano non recupera

Dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro il Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro il Torino. Spalletti però deve fare i conti con gli infortunati, in particolare sulla fascia destra. Lozano ha rimediato un affaticamento muscolare, domani rientrerà a Castel Volturno e lo staff medico del Napoli valuterà le sue condizioni. Come riferisce Sky Sport, i segnali sono incoraggianti, ma la sua presenza contro il Torino verrà decisa all’ultimo. Per Politano, invece, l’obiettivo è la panchina contro i granata.

Per quanto riguarda la probabile formazione, Spalletti confermerà il 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa, a centrocampo il terzetto composto da Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski, con Ndombele però che cerca spazio. In attacco Kvaratskhelia a sinistra, Simeone a centro, in vantaggio su Giacomo Raspadori. Il dubbio principale di Luciano Spalletti rimane sulla fascia destra, con le condizioni di Hirving Lozano che verranno monitorate fino a poche ore dall’inizio della partita. In caso di forfait del messicano, spazio a Zerbin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti