Sky, le ultime di formazione: Anguissa può tornare dal 1’, scelto il tridente d’attacco

Dopo il tris ai Rangers in Champions League, domani torna in campo il Napoli e sfiderà il Sassuolo di Dionisi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il tris ai Rangers in Champions League, domani torna in campo il Napoli e sfiderà il Sassuolo di Dionisi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Luciano Spalletti schiererà diversi giocatori che nella partita contro i Rangers sono rimasti in panchina. In porta Meret, mentre in difesa, oltre a Di Lorenzo e Mario Rui, accanto a Kim dovrebbe ritrovare spazio Juan Jesus. A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Zambo Anguissa e ricomporre il trio titolare con Lobotka e Zielinski. Il tridente offensivo, invece, dovrebbe essere quello formato da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.