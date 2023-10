Sky - Nel consiglio dei saggi svelato da Garcia non ci sono Osimhen e Kvara

Si è confrontato con la squadra alcuni giorni fa? E' una delle domande poste a Rudi Garcia nell'intervista di oggi a Sky

Si è confrontato con la squadra alcuni giorni fa? E' una delle domande poste a Rudi Garcia nell'intervista di oggi a Sky, questa la risposta del tecnico: "Quando ci sono stupidaggini basta non riprenderle, io parlo sempre con i miei giocatori, ho creato anche un consiglio dei saggi con i leader. In tutti i club spesso l'allenatore chiama i giocatori per parlare di qualcosa. Quando ci sono cose di cui parlare se ne parla".

Sulla questione si è soffermato proprio Sky Sport, tramite la voce del corrispondente Massimo Ugolini: "Tra i saggi c'è sicuro Di Lorenzo, ma anche Anguissa, Mario Rui e Zielinski. Aggiungerei Politano e non sottovaluterei Meret. Osimhen e Kvara? Un po' per l'anagrafe e un po' per carattere sono fuori da queste dinamiche. Osimhen è una persona molto impulsiva, va seguito, non sembra avere le caratteristiche per questa carica nel consiglio dei saggi".