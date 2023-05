Sky - Nel contratto di Spalletti c'è una clausola di non concorrenza: cosa prevede

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” all’indomani della vittoria del Napoli contro l’Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” all’indomani della vittoria del Napoli contro l’Inter: “Era una partita importante perchè comunque è un altro record che si appunta il Napoli che ha battuto tutte le squadre partecipanti a questo campionato. Siamo nella sfera dei numeri, il Napoli ha corso tanto e bene e ora la società dovrà lavorare altrettanto tanto e bene per risolvere un paio di pendenze (Spalletti e Giuntoli, ndr) che in qualche modo condizionano questa festa. La festa non è sporcata, è di tutti i tifosi, però è ovvio che ora va chiarita questa doppia situazione.

Spalletti? Le carte sono scoperte, le posizioni sono chiare. Ieri Spalletti ha messo il punto definitivo sulla sua condizione però c'è questa clausola di non concorrenza che rappresenta un ostacolo. E' un nodo da sciogliere. Spalletti si può dimettere rinunciando agli emonumenti, però la clausola prevede la possibilità di dimettersi ma impedisce all'allenatore di allenare il prossimo anno. E' un nodo intricato da sciogliere".