Sky - Niente ritiro, la squadra resterà a Castel Volturno fino a cena e poi tornerà a casa

Dopo il clamoroso ko con l’Empoli il Napoli aveva ordinato il ritiro immediato, poi c’è stato il dietrofront.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il clamoroso ko con l’Empoli il Napoli aveva ordinato il ritiro immediato, poi c’è stato il dietrofront. Come riportato da Sky Sport, la squadra resterà tutta la giornata a Castel Volturno, un modo per passare del tempo insieme e risolvere le problematiche viste nell’ultimo periodo, ma poi dopo cena si andrà a casa. Questa mattina il presidente De Laurentiis si è recato al Centro Sportivo per far sentire la sua presenza, raggiungendo il figlio Edo e la squadra di Luciano Spalletti. Stasera sarà a cena con gli azzurri. Una presenza la sua che, spera il club, potrà risolvere i problemi avuti e far agganciare il vero primario obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League.