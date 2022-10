Sky - Osimhen è recuperato: ecco quando tornerà a disposizione

Victor Osimhen praticamente è recuperato, ma la scelta è stata di lasciarlo in Italia ad allenarsi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen praticamente è recuperato, ma la scelta è stata di lasciarlo in Italia ad allenarsi. Oggi l'attaccante del Napoli ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.Tornerà disponibile nel prossimo weekend a Cremona. A riportarlo è Sky Sport.