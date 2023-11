Sky - Osimhen guarito, c’è la possibilità concreta di vederlo a Bergamo: le ultime

"Forse ci sarà anche Zielinski, debilitato dall’influenza ma che sta meglio, anche lui va un po’ monitorato come Anguissa che deve rientrare dalla nazionale".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto da Castel Volturno l'inviato Francesco Modugno: "C’è una possibilità concreta di vedere Osimhen almeno tra i convocati di Mazzarri per Bergamo, con un minutaggio poi da gestire. Infatti con quelle fasce muscolari così possenti una certa cautela è sempre imposta. C’è la voglia, però, di ritrovarlo, soprattutto da parte di Osimhen. Il giocatore è guarito e sta lavorando per quell’obiettivo. Anche oggi un lavoro personalizzato un po’ a parte in palestra e poi in gruppo col pallone. Tutti segnali incoraggianti, c’è la possibilità concreta di vederlo per Bergamo. Intanto Mazzarri dovrà scegliere un sostituto: il centravanti alla Simeone che ricalca un po’ i profili dei grandi numeri 9 allenati dal tecnico di San Vincenzo o un centravanti atipico come Raspadori.

Forse ci sarà anche Zielinski, debilitato dall’influenza ma che sta meglio, anche lui va un po’ monitorato come Anguissa che deve rientrare dalla nazionale".