Sky - Osimhen in dubbio per il Barcellona: Spalletti ha pronta l'alternativa

Victor Osimhen tiene in ansia i tifosi del Napoli: l'attaccante nigeriano non si è allenato alla vigilia della super sfida di Europa League in programma al Camp Nou giovedì alle 18.45. La notizia è stata comunicata dal Napoli nel report dell'allenamento diffuso sul sito ufficiale del club. La redazione di Sky Sport fa sapere che nel dubbio che possa essere schierato dal 1' da Spalletti, resta viva l'alternativa Mertens, impiegato al centro del tridente.