Sky - Osimhen verso l'esclusione con la Cremonese: il motivo della scelta di Spalletti

Per Victor Osimhen il tempo del ritorno in campo non è ancora arrivato: non in gare ufficiali almeno, visto che Luciano Spalletti sembra intenzionato ad escluderlo dai convocati anche per la gara contro la Cremonese, nonostante il nigeriano sia clinicamente guarito. Le caratteristiche dell'attaccante hanno consigliato prudenza al tecnico toscano, che in questo momento peraltro ha una coppia di attaccanti, Raspadori-Simeone, in grandissima forma, per cui accelerare il rientro di Osimhen in campo non avrebbe senso, spiega Sky. L'obiettivo è riaverlo al 100% per poi riproporlo al centro dell'attacco azzurro.