Sky - Preoccupa Kvaratskhelia: la forte botta lo mette in dubbio per Cagliari

"Dopo aver preso una botta nel primo tempo, Kvara ha giocato con un forte dolore. Voleva giocare il più possibile. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento in campo, quindi l’abbiamo sostituito". Con queste parole Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, ha informato circa un problema fisico rimediato da Khvicha Kvaratskhelia.

Una botta, anzi una forte botta, come riferisce Sky Sport. Una forte botta che preoccupa il Napoli e soprattutto Antonio Conte in vista della sfida di domenica sul campo del Cagliari. L'obiettivo è ovviamente quello di recuperarlo al 100%, ma al momento l'esterno offensivo con il numero 77 va considerato in dubbio per la trasferta all'Unipol Domus.