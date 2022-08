Sky - Probabile formazione per il Verona: per ora sarebbe 4-3-3 con Meret in porta

Sky Sport oggi ha cominciato a immaginare le formazioni che scenderanno in campo nella prima di campionato, tra poco più di una settimana.

Sky Sport oggi ha cominciato a immaginare le formazioni che scenderanno in campo nella prima di campionato, tra poco più di una settimana. Per quanto riguarda il Napoli il sistema di gioco è il 4-3-3, a meno che il mercato non porti in dote Raspadori con cui poter tornare al 4-2-3-1, riferisce l'emittente satellitare. In mezzo Fabian Ruiz favorito su Zielinski. Davanti Politano è acciaccato e in dubbio. Tutti gli occhi al debutto saranno sul talento georgiano Kvaratskhelia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia