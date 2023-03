Sky - Riecco Raspadori: domani il rientro in gruppo un mese e mezzo dopo

Si era fermato a metà febbraio, un mese e mezzo fa circa, ma adesso Giacomo Raspadori è pronto a tornare.

© foto di www.imagephotoagency.it

Si era fermato a metà febbraio, un mese e mezzo fa circa, ma adesso Giacomo Raspadori è pronto a tornare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, domani ci sarà la ripresa degli allenamenti in casa Napoli e l'ex Sassuolo dovrebbe rientrare in gruppo, abile e arruolabile per la gara di campionato col Milan.