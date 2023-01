Sky - Sarà Elmas il sostituto di Kvara! In difesa Mario Rui davanti a Olivera

Sarà Eljif Elmas e non Giacomo Raspadori il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, messo k.o. dall'influenza, nel derby di domani contro la Salernitana.

