Sky - Sorteggio EL, soddisfazione contenuta a Castel Volturno: un fattore favorisce il Napoli

A Castel Volturno c'è una soddisfazione contenuta per il sorteggio di Europa League, che ha visto il Napoli pescare Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka. Sulla carta il Napoli è superiore a tutte e tre e le trasferte sono logisticamente accessibili (questo non è un aspetto secondario, visto che si gioca di giovedì), per cui il clima è comunque sereno in casa azzurri. A riportarlo è Sky Sport.