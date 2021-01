Sky, Ugolini: "Domani Osimhen a disposizione di Gattuso dopo le visite d'idoneità "

Ottime notizie per il Napoli, Victor Osimhen è risultato negativo al tampone dopo 21 giorni. L'inviato Sky a Castel Volturno, Massimo Ugolini, ha riferito le ultime sull’attaccante azzurro: “Osimhen tornerà finalmente a disposizione di Gattuso, non prima però delle visite d’idoneità che svolgerà domani mattina. Poi allenamento a Castel Volturno, si presume personalizzato. Intanto sempre domani mattina la squadra si sottoporrà ai tamponi, poi alle 15 allenamento e partenza per Verona, dove Osimhen non andrà. Però attenzione si riaggrega al gruppo e soprattutto potrà lavorare in questi giorni per farsi trovare pronto e magari per avere qualche minuto a disposizione nella partita di Coppa Italia di giovedì contro lo Spezia”.