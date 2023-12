Sky - Valutazioni in corso: il Napoli sta ragionando se andare o no sul mercato a gennaio

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta valutando se andare sul mercato a gennaio o meno, è una situazione da condividere con l’allenatore e bisogna lasciare il tempo a Mazzarri di avere le idee chiare sulle operazioni da fare in corsa. Forse l’esterno, come sembrava, non verrà più cercato. Mario Rui dovrebbe tornare per il Cagliari, per Olivera ci vorrà più tempo, tipo a metà gennaio”.