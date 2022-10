Sportmediaset - Napoli non si ferma più: record frantumati e Simeone sulle orme di papà 

Il Cholito ha raggiunto il padre Diego Pablo nel numero dei gol segnati nelle prime quattro partite disputate in Champions: 4.

"Il Napoli non si ferma più: record frantumati e un Simeone sulle orme di papà" . Il Napoli campeggia in primo piano sulla home page del portale Sportmediaset all'indomani della quinta vittoria su cinque gare nel girone di Champions League.

Il Napoli continua a macinare punti e record, eppure non ha ancora la certezza aritmetica del primo posto nel suo girone di Champions. Poco male, se si considera che per raggiungere l'obiettivo Spalletti potrebbe anche permettersi di perdere ad Anfield con tre gol di scarto. A tutte le buone notizie di questo momento d'oro si aggiunge la certezza di un Simeone implacabile in zona-gol.

Il Cholito ha raggiunto il padre Diego Pablo nel numero dei gol segnati nelle prime quattro partite disputate in Champions: 4. Sono gli unici giocatori argentini ad averlo fatto. Il rapporto tra minuti giocati e reti messe a segno, da parte di Simeone jr., è impressionante e dimostra come Spalletti abbia la possibilità di sfruttare tantissime soluzioni per arrivare al gol. Giovanni, poi, è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale.