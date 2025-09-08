Ufficiale

I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di agosto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:13Notizie
di Pierpaolo Matrone

Frank Zambo Anguissa eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese.

Ad Agosto Anguissa si è reso protagonista con il gol decisivo al novantacinquesimo contro il Cagliari, che ha mandato in visibilio il pubblico del Maradona, regalando agli azzurri il primo successo interno stagionale. Complimenti a Frank, POTM di Agosto powered by MSC!