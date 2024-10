I tifosi sognano lo Scudetto e sono pronti a spingere ancora il Napoli: pienone col Lecce?

vedi letture

Adesso sì, i tifosi hanno intonato di nuovo quel canto che sa di Scudetto. Perché ci sperano, lo sognano, ci credono. Lo si legge sul Corriere dello Sport: "I tifosi al Maradona si divertono, fanno festa e sognano in grande. Sono autorizzati a farlo dopo l'avvio di campionato e il primo posto in classifica. Scortano l'ambizione dei propri idoli, avvertono l'energia che arriva dalla panchina, dove c'è Conte che incita tutti.

Per ogni vigilia c'è la rincorsa al biglietto. La prossima in casa è il 26 ottobre col Lecce. Non è difficile prevedere l'ennesimo pienone. Con il Como, dagli spalti, si è risentito dopo mesi il famoso coro "Sarò con te" che aveva accompagnato la stagione dello scudetto. La musica sta cambiando".