Tmw esalta Billing e Okafor: il Napoli ha scoperto i colpi di gennaio contro l'Inter

vedi letture

Il Napoli ha scoperto i colpi di gennaio nella sfida Scudetto. L'Inter rivela Billing e Okafor. Così scrive Tuttomercatoweb dopo le belle prestazioni contro la squadra nerazzurra: "Il Napoli, nonostante il pareggio casalingo e la mancata vittoria a seguito di una prestazione ottima, esce rafforzato dall'1-1 contro l'Inter nella sfida Scudetto del Maradona. E non solo per qualità e intensità nella proposta di gioco dei ragazzi allenati da Conte, ma anche per aver visto battere i primi veri colpi ai due rinforzi portati in dote dal mercato di gennaio, un mese dopo la conclusione della finestra invernale.

Billing, nei sogni di Conte uomo Scudetto

La copertina va all'autore del gol che ha regalato almeno il pari al Napoli. Preso agli albori della finestra invernale (era l'11 gennaio quando è stato annunciato il suo acquisto), l'inglese Philip Billing ci ha messo un mese e mezzo ad esordire, facendolo da titolare nell'amara sconfitta di Como. Una settimana più tardi, subentrando, segna in doppia battuta l'1-1 all'Inter. Un gol che ha mantenuto accesa eccome la fiammella Scudetto e i sogni di Conte.

Okafor, il contestatissimo post-Kvaratskhelia

Comprensibile il senso di confusione, quando si rimaneva nella sfera più 'leggera' dei sentimenti, che ha pervaso i tifosi del Napoli nel constatare che il loro asso, uno dei due grandi tenori del terzo Scudetto come Khvicha Kvaratskhelia è stato sostituito con Noah Okafor, riserva del Milan. E in effetti lo svizzero non ha ancora impattato, mettendo insieme appena una ventina di minuti in campo nel primo mese di avventura azzurra. C'è un però, il buon subentro con l'Inter. Nella testa del suo allenatore e della sua gente, la prima pietra per un percorso Scudetto in cui ci sarà bisogno anche di lui. Pure perché sennò non servirà nemmeno sedersi al tavolo delle trattative con il Milan per discutere di una sua permanenza futura, ad ora legata a un diritto di riscatto da 24 milioni di euro.